À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 26 juillet

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 412 sort demain, vendredi 26 juillet, dans les kiosquesAu sommaire :Depuis la dissolution de l’EPIC Heiva Nui en 2013, la Maison de la culture est chargée, outre ses missions originelles, de l’organisation de tous les spectacles et manifestations organisés place To’atā. "Si l’établissement est parvenu à faire face à ce bouleversement, force est de constater qu’il a davantage subi que maîtrisé cette mutation, faute d’analyse des risques et d’un accompagnement adéquat de la part de son ministère de tutelle", notait la Chambre territoriale des comptes en mai 2018 dans un rapport accablant transmis au gouvernement. Le Grand théâtre a notamment reçu "un avis défavorable à la poursuite de son exploitation" en 2015, mais quatre ans après, il continue toujours son activité au détriment de la sécurité publique…La rédaction de Tahiti Pacifique a à cœur de porter les voix des nouvelles générations avec notre nouvelle rubrique mensuelle "#Parole d'étudiant". Vous le verrez, dans cette tribune, les jeunes ont, eux aussi, leurs pressions quotidiennes, et de bonnes idées pour agir et faire bouger les lignes ! Vous souhaitez-vous aussi, vous exprimer et partager votre expérience ? Écrivez-nous à [email protected] ou [email protected] ou contactez-nous sur Facebook : Tahiti Pacifique.Suite à l'invitation de Tamatoa Bambridge, nous avons suivi un groupe composé de scientifiques et de membres d'Organisations non gouvernementales sur les traces des rāhui de Tahiti. À l'ordre du jour, deux zones majeures : nous devions visiter les zones protégées de Tautira et de Teahupoo. Reportage…Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne