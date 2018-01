À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 26 janvier

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 373 sort demain, vendredi 26 janvier, dans les kiosques.Au sommaire :Entre une annonce d’une valeur de 500 milliards de Fcfp en cas d’élection à la Présidence et ses ennuis judiciaires sur sa possible, voire probable, inéligibilité aux élections territoriales devant le conduire au poste suprême, Gaston Flosse donne actuellement le tempo de la campagne ; ses grands adversaires étant plus visibles dans la réaction que dans l’action. Le Vieux Lion malgré ses 86 ans ne lâche rien, sur aucun front.Un an après les inondations qui ont frappé une partie du Pays, le constat est sans appel : les travaux de réhabilitation ont traîné en longueur, certains n’étant même pas achevés. Qu’en serait-il si un cyclone de l’ampleur d’Irma s’abattait sur la Polynésie ? Le Pays prend quelques mesures de précaution, mais sommes-nous vraiment prêts ?Le toilettage dicté par le gouvernement envers les textes qui régissent l’Autorité de la concurrence en Polynésie a été perçu comme une brimade et une perte d’autonomie. Notre économiste Christian Montet y voit des mesures nécessaires dont certaines ont même devancé des similaires prises à Paris.Pour sa 15e édition, le Festival international du film documentaire océanien, présidé par Éric Lavaine, aborde les thèmes de l’environnement, la culture, les arts, le sport, l’identité, la transmission intergénérationnelle ou encore les fautes commises par les hommes. Une programmation aussi diversifiée que le sont les pays de la région.Disponible dès demain en téléchargement et achat en ligne :- Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque : https://appsto.re/fr/XL31fb.i (lien App Store)- Via la boutique en ligne : https://www.tahiti-pacifique.com/shop/N-373-26-janvier-2018_p130.html