À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 25 janvier

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 399 sort demain, vendredi 25 janvier, dans les kiosquesAu sommaire :Lancé en grande pompe en début d'année dernière, le projet de ferme aquacole à Hao est au point mort. La truelle est posée au sol et les investisseurs chinois, qui semblaient pressés, ne donnent plus signe de vie. Les habitants de l'île commencent sérieusement à s'impatienter et l'inquiétude générale grandit, ce qui suscite l'augmentation du nombre de "Hao-sceptiques", dont fait même partie le maire (lire son interview réalisée en décembre 2018)…Le gérant de Marama Development & Management, la nouvelle société responsable de la maîtrise d'ouvrage, justifie le retard des travaux en raison des plans modifiés et donc des permis retardés au mois de juin 2019. La construction du vaste complexe ne serait ensuite pas achevée avant 2021, au mieux. À la conquête des terres, des mers et désormais de l'espace, quelles sont les réelles ambitions de l'Empire du Milieu en Polynésie française ?À l'approche de l'enquête publique pour le renouvellement du PGEM à Moorea, la municipalité a décidé, par souci de l'environnement et de la sécurité des usagers de la mer, de supprimer certaines de zones de mouillage jugées "polluantes" ou présentant "des risques d'accident". De nouvelles zones ainsi que de nouvelles infrastructures seraient à l'étude pour mieux structurer l'accueil des voiliers.La zone de Tahiamanu, notamment, cristallise toutes les tensions, en attendant des solutions.Le Festival international du film documentaire océanien (Fifo) proposera une nouvelle sélection de 49 métrages, riches en émotions, découvertes et partages.Du 2 au 10 février, voyagez à travers l'Océanie et vibrez grâce à ses messages multiples, oscillant de coups de coeur en coups de sang…