À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 24 août

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 388 sort demain, vendredi 24 août, dans les kiosques.Au sommaire :L’installation du câble Natitua reliant Tahiti à quelques îles des Tuamotu et des Marquises a tenu le haut de l’affiche médiatique durant quelques jours en juillet et août derniers. Un autre, Hawaiki, à vocation internationale, vient de toucher les Samoa américaines avant que d’autres, dans les prochains mois, sillonnent le Pacifique. Le haut débit tisse sa toile sous notre océan et la Polynésie française, excentrée à l’Est, pourrait tirer profit de cet isolement si elle arrive notamment à se positionner sur un axe Asie-Amérique du Sud. Des discussions sont en cours, des milliards de recettes sont en jeu !Avec l'affaire DK, la vulnérabilité de notre infrastructure numérique est devenue évidente : un ado de 15 ans, armé de quelques outils gratuits trouvés sur Internet, a réussi à faire tomber encore et encore le réseau Internet de toute la Polynésie pendant six mois, obligeant l'OPT à investir des dizaines de millions de francs pour se protéger. Et si le plus gros opérateur du fenua est vulnérable, je vous laisse imaginer les autres entreprises...Patrick Chastel sortira son nouveau livre, Fernand Chaves - Une vie au pas de course !, dès la première semaine de septembre. L'écrivain, omniprésent dans la littérature jeunesse polynésienne, réalise cette fois la biographie d'un grand athlète polynésien, qui a également eu une vie passionnante après avoir grandi dans le Tahiti des années 1950.L'artiste peintre exposera sa nouvelle collection du 30 août au 11 septembre, à la galerie Winkler. Le public pourra découvrir seize toiles aux couleurs très vives, ainsi qu'une dizaine de dessins en noir et blanc. À mi-chemin entre le cubisme et l'expressionnisme, plongez dans l'univers poétique de Tehina et laissez-vous porter par ses valeurs premières que sont l'amour et l'amitié.

