À la Une de Tahiti Pacifique vendredi 23 août

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 414 sort demain, vendredi 23 août, dans les kiosquesAu sommaire :Le paysage scolaire polynésien voit fleurir ces dernières années des écoles privées hors-contrat, d’inspiration montessorienne pour la plupart, qui proposent des pédagogies alternatives fondées principalement sur la bienveillance éducative. Cette évolution de l’offre éducative semble traduire un changement majeur de la société dans son rapport à la parentalité et donc à la scolarité, ce qui interpelle nécessairement sur les lacunes du système éducatif public traditionnel.Dans le cadre des Contrats de redynamisation des sites de défense (CRSD), l'État a procédé à la libération des emprises militaires dans les communes de Papeete, Faa'a, Pirae, Arue, Mahina et Taiarapu-Est. Cédés pour un euro symbolique, ces terrains et les constructions qui y sont édifiées vont probablement, selon les dernières estimations, nécessiter une dépollution, par désamiantage et suppression des métaux lourds et carburants, à hauteur d'un milliard de Fcfp pour les rendre aménageables…Vaiere Mara, inconnu pour certains, plus grand sculpteur polynésien pour d'autres, est un artiste à la réputation ambivalente. Jonathan Bougard, artiste-peintre, souhaite faire connaître ce façonneur de beauté à la Polynésie. Il fait avec nous un retour sur ses recherches sur l'homme, le père de famille et le sculpteur, espérant le sauver de l'oubli dans lequel il est tombé il y a peu.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :