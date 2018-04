À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 20 avril

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 379 sort demain, vendredi 20 avril, dans les kiosques. Au sommaire :En matière de potabilité, la Polynésie reste un mauvais élève, quoi qu’en dise le Centre d’hygiène et de salubrité publique. En s’affranchissant de certaines normes, il communique sur "de bons chiffres" qu’il faut reprendre par une lecture plus pertinente des textes. Dès lors, on s’aperçoit que moins de 30% de la population a véritablement accès à de l’eau potable. Une situation inacceptable pour les Polynésiens et pour un pays qui tend à développer son tourisme.En pleine lutte pour le pouvoir après le départ "surprise" d’Angélo Frébault au Tahoera’a Huiraatira, le syndicat CSTP/FO vient à faire parler de lui en raison de révélations sur une opération immobilière singulière : un immeuble acheté 55 millions de Fcfp en 2008 a été revendu neuf ans plus tard 36,7 millions de Fcfp. La suspicion règne autour de cette parcelle de 385 m2, située dans le centre-ville de Papeete, entre la rue des Remparts et la rue Albert Leboucher, quartier Taotaoa.Originaire des Marquises où elle a grandi, Lucie Tetahiotupa suit actuellement des études en métropole à Sciences Po Toulouse en Master 1 et rédige un mémoire sur le changement statutaire de son archipel. Elle nous a proposé la publication de ce qu’elle a nommé un article-dossier sur ses travaux.En 1957, Eric de Bisschop et son équipage faisaient naufrage au large du Chili après une traversée de 250 jours destinée à démontrer le parcours des grands voyages océaniques des Polynésiens. Pour confirmer cette théorie, il repartit avec un nouveau radeau en 1958, mais rien ne se passa comme prévu… C'est cette fabuleuse aventure que raconte Jean Pellissier dans cet ouvrage haletant.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne