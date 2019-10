À la Une de Tahiti Pacifique vendredi 18 octobre

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 418 sort demain, vendredi 18 octobre, dans les kiosquesAu sommaire :Édouard Fricth a annoncé être déterminé à construire la “Route du Sud”, une quatre-voies reliant la vallée de la Punaruu à Taravao, afin de désengorger la ville de Papeete. Tel un serpent de mer, ce projet, lancé par Gaston Flosse et récupéré par les gouvernements successifs, se heurte toujours, presque vingt ans après, au “non” massif des propriétaires qui se trouvent sur son tracé. Sommes-nous assurés de l’efficacité d’une opération qui coûtera 140 milliards de Fcfp à la collectivité ? Afin d’éviter un massacre environnemental et culturel, ainsi que l’expropriation de plus de 500 riverains, le Pays a-t-il suffisamment étudié les alternatives existantes ? Enquête…Après s'être interrogé si Emmanuel Macron dira, lors de son séjour en Polynésie (annoncé en avril 2020), que "la France a une part d'Océanie en elle", l'historien Jean-Marc Regnault interpelle encore le Président en lui demandant : "La reconnaissance du fait nucléaire serait-elle un éternel combat ?", suite à l'interdiction de consulter les archives du CEP. Une marche arrière de l'État incompatible avec le projet de création d'un Centre de mémoire, censé tourner définitivement la page du nucléaire…"La tension monte" sur les hauts de Pureora révèle un article de Tahiti Infos, datant du 7 octobre. Depuis plusieurs semaines, la rumeur court dans le voisinage, où la circulation est difficile le matin. Si certains faits sont encore flous sur cette affaire en cours de jugement, les témoignages et les réactions publiés sur les réseaux sociaux, suite à cet article, révèlent un gros malaise social, reflet d'une éducation malade.Aujourd'hui, le festival Pīna'ina'i est un événement incontournable en Polynésie. Cependant, la notoriété dont il peut se targuer s'est construite au fil des années et des mutations structurelles de la manifestation culturelle. Cette année, la 9e édition a lieu le 19 octobre sur le site habituel du Paepae a Hiro. Remontez le temps avec nous pour revenir aux sources de Pīna'ina'i.Ensemble, faisons bouger les lignes !Bonne lecture, te aroha ia rahi.• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne