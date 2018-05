À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 18 mai

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 381 sort demain, vendredi 18 mai, dans les kiosques.



À la une – La guerre de l’ananas



Pénurie de vocation, production insuffisante, prix, la filière ananas vit une crise qui a fragilisé en 2017 l’activité de l’usine de transformation de Moorea, obligée d’importer du concentré pour honorer la demande. Entre l’industriel et les agriculteurs, le courant ne passe plus sur fond de prix d’achat, au point de faire appel au ministère de l’Agriculture pour trouver des solutions.







Dossier – La taxe de développement local, vingt ans après



Après vingt ans d’existence, la Taxe de développement local (TDL) continue de régner et de façonner l’économie du Pays, de diviser les dirigeants de tous bords, de nourrir les conversations au goût aigre-doux parmi les chefs d’entreprise directement ou indirectement impactés par celle-ci. Au départ, panacée face au libéralisme envahissant du monde extérieur, cette mesure est devenue, au fil des années, un véritable obstacle à un développement équitable, durable et prenant en compte la réalité du marché économique local et mondial actuel.







Histoire – Quand les Américains avaient des visées sur les îles françaises du Pacifique



Fanatique d’histoire et avide d’informations sur notre île de Clipperton, j’ai récemment acquis 500 pages de documents déclassifiés, qui avaient appartenu à l’amiral américain Byrd et sont maintenant détenus par la bibliothèque de l’Université de l’Ohio. Byrd a débarqué à Clipperton au cours d’une mission "spéciale" de la marine américaine, mais il est aussi passé par la Polynésie. Certains de ces documents nous révèlent qu’en 1942, une partie de nos populations avait choisi l’Amérique plutôt que la France, et le narratif est étonnant !







Culture – Olivier Louzé expose ses portraits à la galerie Winkler



Jusqu'au 29 mai se tient à la galerie Winkler l’exposition de portraits d’Olivier Louzé. Le peintre, dont la renommée n’est plus à faire ni à refaire dans le paysage polynésien, nous revient cette année avec une collection de tableaux plus riche et variée. S’y mêlent portraits, reconnaissables parmi mille, et oeuvres plus engagées, qui s’éloignent de ses portraits intimistes.







