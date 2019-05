À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 17 mai

Disponible également :

Au sommaire :A la Une de Tahiti PacifiqueLes Polynésiens ont eux aussi l’ambition de créer des start-up et ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l’aventure. Certains y voient l’émergence d’une Silicon Valley locale, avec la création de nos champions de demain et des milliers d’emplois à la clé. Mais ce ne sera pas si facile. Entre les lourdeurs administratives, la petite taille de notre marché, le manque cruel d’investisseurs et l’absence de nombreuses spécialités, monter une entreprise innovante en Polynésie se révèle parfois une mission impossible.Alors que relier les Australes au haut débit avait initialement été jugé trop coûteux, la décision a soudainement été prise au 1er mai de lancer le projet, et les choses devraient aller vite. Dès la fin du mois, un bateau va étudier le possible tracé d’un futur câble Tahiti-Rurutu-Tubuai… Mais aucun budget n’est encore arrêté.Après le succès de sa superbe exposition "Portraits et légendes" qui s'est tenue fin 2018, à la Maison de la culture, Christine Fabre aka Ā'amu se dévoile et confie ses prochains projets. Portrait d'une artiste-peintre sensible et passionnée, qui a en outre illustré le livre « 'Ura, la perruche de Rimatara » de Patrick Chastel et fait également un travail remarquable autour de son texte sur les légendes de « Hiro et Hina ».