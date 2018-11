À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 16 novembre

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 394 sort demain, vendredi 16 novembre, dans les kiosques.Au sommaire :Le 25 octobre dernier, la nouvelle très attendue de la réhabilitation de Pouvana’a a Oopa trouvait un écho retentissant dans toute la Polynésie française. L’histoire de cet homme politique condamné injustement en 1959 vient d’être réécrite par la Cour de révision. Il serait dès lors bienvenu que les plaques commémoratives rédigées en reo tahiti et en français au pied de sa stèle devant l’assemblée de Polynésie soient, elles aussi, révisées. Et aux frais de qui ?"Les relations issues des rencontres sur Internet donnent des mariages beaucoup plus solides que celles issues des rencontres traditionnelles." C’est le constat très inattendu des dernières études sociologiques. Surprenant et en décalage avec le ressenti des internautes polynésiens interrogés sur la question.De manière générale, on a beaucoup de mal à avouer à son entourage sa secondevie virtuelle, de peur d’être jugé. Les sites intensifient les opportunités de rencontres à une période où de nombreux restaurants, discothèques, et casinos ont mis la clé sous la porte au centre-ville de Papeete.Sur l’un d’entre eux, on compte plusieurs dizaines de milliers de Polynésiens.Dans notre précédente édition, nous vous présentions les grandes lignes et les nouveautés littéraires du Salon du livre 2018, qui se tiendra dans les jardins de la Maison de la culture jusqu'au 18 novembre. Nous vous proposons désormais de faire plus ample connaissance avec certains invités phares de cette 18e édition, placée sous le thème "Langues".Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne