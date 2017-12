À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 15 décembre

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 370 sort demain, vendredi 15 décembre, dans les kiosques. Au sommaire :



Actualité – Avec les arrivées annoncées de nouvelles compagnies aériennes, le développement de l’offre hôtelière, l’île de Tahiti ne pouvait plus rester qu’une zone d’embarquement et de débarquement pour nos touristes. Le gouvernement a enfin mis les moyens pour un aménagement des sites touristiques et culturels ; les îles n’ont pas été oubliées non plus.



Économie – Claude Périou, directeur de l’agence locale de l’Institut de l’émission d’outre-mer (IEOM) s’est plié au jeu des questions-réponses de notre économiste Christian Montet. L’occasion pour ce directeur de rappeler les principales missions de son institution, et d’expliquer quelques pans de notre politique économique.



Archives - L'accident d'avion qui coûta la vie à cinq personnes en 2002, dont les charismatiques Boris Leontieff et Lucien Kimitete, est toujours vécu comme un véritable drame par beaucoup de Polynésiens. Le Marquisien Kimitete avait une vision pour son archipel, comme nous le rappelle le Festival des Marquises dont il fût l'un des instigateurs.



Culture - Depuis fin septembre, la galerie marchande du centre commercial de Faa'a accueille une exposition semi-permanente de Tvaite. Après avoir connu un très beau succès à Raiatea puis à Tahiti, l'artiste a sélectionné dix oeuvres sur le thème "Couleurs Polynésie" pour le groupe Carrefour. Les visiteurs pourront ainsi apprécier, durant environ six mois encore, ses tableaux inspirés des mandalas. Aussi, les habitants de Bora Bora peuvent découvrir, jusqu'au 21 décembre, sa nouvelle collection "La Perle du Pacifique".