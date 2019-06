À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 14 juin

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Au sommaire :A la Une de Tahiti PacifiqueLa fréquence des paquebots de croisière qui augmente dans le port de Papeete et dans nos îles pose le problème d'une pollution majeure, sans précédent. À quai ou au mouillage, les émissions toxiques dues à la combustion du fioul lourd, un carburant non raffiné, chargé en soufre, sont très importantes. Si le tourisme maritime représente une manne économique certaine pour le Pays, il se développe au prix d'une baisse de la qualité de l'air que l'on respire. Aussi, la présence de ces géants des mers détruit considérablement le milieu marin alentour… La France est le quatrième pays le plus touché par cette pollution et, d'ici à 2024, la flotte mondiale devrait doubler, c'est pourquoi il est urgent d'agir.Les plus anciens s'en souviennent peut-être, mais la plupart d'entre nous ne le savent pas. La première Polynésienne sacrée Miss France fut Marie Moua Tapare. Aujourd'hui, on ne l'évoque jamais, et bien que son titre soit devenu "officieux", il convenait de lui rendre hommage à l'heure de l'élection de Miss Tahiti, afin de ne pas oublier qu'elle aussi a représenté avec brio la beauté des femmes du fenua.La police australienne a annoncé, la semaine dernière, une saisie record de méthamphétamine (ice) d'une valeur de 744 millions d'euros (presque 90 milliards de Fcfp) cachée dans des enceintes stéréo arrivées de Thaïlande. Des agents de la police aux frontières ont découvert à l'arrivée de la cargaison à Melbourne 1,6 tonne de méthamphétamine, ainsi que 37 kilogrammes d'héroïne empaquetés sous vide et dissimulés dans les enceintes.En Polynésie, peu nombreux sont ceux qui ne connaissent pas encore Tuarii Tracqui, l'artiste montant des années 2010. Des allures de Bobby Holcomb, un sourire d'enfant, une sincérité évidente, Tuarii apparaît comme un homme accessible et doux, dont la fibre artistique s'exprime avec beaucoup de simplicité. De la danse tahitienne aux planches de théâtre, de Tahiti aux quatre coins du monde, rencontre avec un jeune homme talentueux.