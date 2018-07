À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 13 juillet

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 385 sort aujourd'hui, vendredi 13 juin, dans les kiosques.Au sommaire :On pouvait croire que Tahiti avait commis un simple impair en perdant sa couronne mondiale en 2016 en Australie lors des derniers Championnats de monde de vitesse, du fait de la petitesse de sa délégation. Mais alors que la nouvelle édition va avoir lieu sur son plan d’eau, Tahiti n’est pas assurée de retrouver son statut face à l’ogre kiwi qui prétend devenir la nation phare de la discipline. Notre voisin s’en donne résolument les moyens.Ethnologue, diplomate et spécialiste de géopolitique, Jean-Christophe Victor - fils du grand explorateur Paul-Émile Victor qui finit ses jours à Bora Bora - a consacré de nombreux travaux à l’Asie et plus largement aux pays de l’océan Pacifique. Le public a surtout retenu son émission sur Arte : "Le dessous des cartes". J-C. Victor rejoignit au début des années 80 le ministère des Affaires étrangères.La représentation parlementaire de la Nouvelle-Calédonie remonte à 1945. Cette représentation a été réclamée pour la première fois dans les années 1880. Retour sur l’histoire de tous les députés et sénateurs du Caillou.Pour marquer sa cinquième édition, le festival international d’art urbain et de graffiti est passé cette année à un format de deux semaines et, surtout, a pris place sur quatre îles polynésiennes : Tahiti, Raiatea, Bora Bora et Moorea. Les murs du fenua ont encore subi de multiples attaques à la bombe commis par des artistes aguerris ! Tahiti Pacifique vous offre une rétrospective haute en couleur de Ono'u 2018.Disponible dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne