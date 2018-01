À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 12 janvier

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 372 sort demain, vendredi 12 janvier, dans les kiosques. Au sommaire :Marcel Tuihani Jr, avant de dévoiler officiellement son programme politique aux adhérents de son nouveau parti Te Ora Api O Porinetia la semaine prochaine, se livre sur ses motivations, ses ambitions pour les prochaines élections territoriales. Un nouveau souffle, une autre voie, sont les punch lines, déjà utilisées en d’autres temps, par ceux qui ont tenté l’aventure politique en dehors des grands partis.S’il fallait un exemple de la mauvaise gestion des Sociétés d’économie mixte (SEM), celui de l’Établissement de gestion et d’aménagement de Teva serait l’un des plus significatifs. Pendant des années, les « copains » se sont succédé à sa tête pour un résultat catastrophique. Yann Teagai, nouveau directeur du golf d’Atimaono, débarrassé d’une partie des charges de l’Égat, espère redresser la barre.Le Dalaï-Lama viendra-t-il à Tahiti ? La question posée en décembre dernier reste toujours d’actualité alors que le haut-commissariat déclare ne pas avoir à se prononcer et que la Présidence qui aurait « égaré » le courrier joue la carte de la prudence.Ce n'est pas tous les jours que l'on croise une Japonaise qui s'exprime parfaitement dans la langue de Molière et qui, de surcroît, danse le 'ori tahiti… Une belle occasion de se glisser dans la peau de ces femmes venues de l'extérieur pour vivre leur passion au fenua. Portrait de Tamaki Nagahiro, 22 ans, qui a participé au dernier stage international de pratique des arts traditionnels organisé par le Conservatoire.Disponible en téléchargement et achat en ligne :Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque : https://appsto.re/fr/XL31fb.i (lien App Store)Via la boutique en ligne : https://www.tahiti-pacifique.com/shop/N-372-12-janvier-2018_p129.html