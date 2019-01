À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 11 janvier

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 398 sort demain, vendredi 11 janvier, dans les kiosquesAu sommaire :Le député indépendantiste Moetai Brotherson, élu de la 3e circonscription, numéro deux du Tavini Huiraatira’a, derrière son beau-père Oscar Temaru, est promis à sa succession. Ce jeune loup de la politique tente de dépoussiérer un parti qui tourne en rond, stagne, quitte à bousculer les hommes et les habitudes. Est-il l’homme du renouveau, celui qui mènera la Polynésie française à son indépendance ? Encore trop tôt pour le dire. En attendant, il est notre témoin pour dresser un bilan politique, économique et social de l’année 2018 et porter un regard sur 2019, voire sur 2020, où des alliances, ou listes d’union, sont à envisager pour les élections communales.L’année 2018 a vu une restructuration de la circulation dans le Grand Papeete, avec des travaux de-ci de-là qui n’ont pas toujours fait l’unanimité. L’aménagement du front de mer a longtemps été une gêne pour les commerçants, dont certains pensent que tout n’a pas été bien pensé. Des remarques qui pourraient être prises en compte pour les chantiers de 2019 et 2020.Le musée du quai Branly - Jacques-Chirac laisse carte blanche à l’artiste, navigateur et écrivain avec l’exposition “Le Bateau-atelier de Titouan Lamazou”, soit la réunion de ses passions. Les visiteurs parisiens peuvent vivre jusqu’au 10 février une escale virtuelle de cet humaniste au grand coeur aux îles Marquises et aux Caraïbes, mêlant des oeuvres de Titouan lui-même à celles de ses “invités” d’hier et aujourd’hui. Embarquement immédiat !Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne