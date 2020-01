À la Une de Tahiti Pacifique vendredi 10 janvier

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 424 sort demain, vendredi 10 janvier, dans les kiosquesAu sommaire :La tension monte sur le troisième plus grand atoll des Tuamotu. En effet, depuis le début du millénaire, les habitants de Makemo sont les sujets de multiples tentatives de gestion de l'électricité et souffrent de nombreuses coupures de courant, rendant leur quotidien fort inconfortable. Enquête sur cette population, cobaye d'affaires de négoce et d'actions politiques "incohérentes", selon la Chambre territoriale des comptes (CTC).Les raccourcis sont souvent simplistes dans le monde de l'économie car les pièges de fausses évidences sont nombreux. C'est au stade du constat des faits économiques que l'approche scientifique est nécessaire, afin d'éviter les fausses nouvelles et les raccourcis trompeurs et pour pouvoir asseoir le débat politique économique sur des bases factuelles solides.Décédé en septembre dernier, Alexandre Moeava Ata, l'homme qui avait eu l'oreille de tous les présidents de la Polynésie, était aussi un écrivain, auteur de quatre ouvrages édités à Tahiti. Daniel Margueron, critique littéraire, chercheur en littérature polynésienne et aussi auteur, a tenu à rendre hommage à cet homme très discret.Ensemble, faisons bouger les lignes !Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :