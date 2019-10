À la Une de Tahiti Pacifique jeudi 31 octobre

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 419 sort demain, jeudi 31 octobre, dans les kiosquesAu sommaire :Rien ne va plus au sein de l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC). Après l'accusation par deux sociétés de gardiennage de violation des principes d'impartialité, l'APC a vu l'exécution de sa décision de condamnation du groupe Wane, dans l'affaire de la réfrigération de boissons, suspendue. Alors que la rémunération moyenne de ses agents (supérieure à 1 million de Fcfp brut par mois) faisait déjà scandale, le jeune organisme piloté par Jacques Mérot est fortement discrédité… D'autant qu'une troisième décision du président en personne serait en voie d'irrégularité, cette fois dans l'affaire du BTP révélée en juillet dernier ! Une information Tahiti Pacifique.La fin de la vie ne signifie pas la fin des ennuis, du moins, pas pour ceux qui restent ! Ces derniers sont ballotés des mairies aux portes des cimetières, et ponctuent les solennelles bises de condoléances de papiers administratifs. Investissement personnel, moral et financier, l'accompagnement d'un proche vers sa dernière demeure s'avère un parcours semé d'embûches pour la famille.Alors que la Tattoo Convention Internationale Polynesia Tatau 2019 va ouvrir ses portes du 6 au 9 novembre prochains, retour sur l'histoire et le sens du tatouage en Polynésie. Cet art ancestral, qui utilise le corps comme support d'expression et qui a survécu au passage du temps, connaît une véritable résurgence depuis une trentaine d'années.