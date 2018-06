À la Une de Tahiti Pacifique ce jeudi 28 juin

Dossier – TAPUTAPUATEA, L'ANNÉE D'APRÈS...

Un an après le classement du marae Taputapuātea au patrimoine mondial de l'Unesco, qu'en est-il concrètement de la restauration du site et notamment des aménagements nécessaires à la garantie d'un développement économique via un tourisme culturel ? Alors que la population de l'île Sacrée reste dans l'expectative, les autorités locales déclarent, elles, ne pas être prêtes à une arrivée massive de touristes. De fait, à lui seul, le marae Taputapuātea a-t-il un véritable avenir économique à offrir ?



Société – MORT DANS L'INCENDIE DE FAA'A : LA GESTION DES TUTELLES EN CAUSE

Après le décès d'un homme dans l'incendie d'une résidence qui accueillait des personnes handicapées à Faa'a, une information judiciaire a été ouverte pour "homicide involontaire" la semaine dernière. Il semblerait que l'établissement ne répondait pas aux normes de sécurité, ce qui mettrait en cause la gestion des tutelles en Polynésie.



Dossier – NOS "RAERAE" AU CŒUR DU DÉBAT PARLEMENTAIRE

Un rapport inédit de l’Assemblée nationale constate des discriminations plus fortes envers les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) en Outre-mer. Mais il se réjouit aussi d’un changement de mentalités au sein des jeunes générations.



Société – TARATONI, À L'HEURE DU RÉFÉRENDUM

Plusieurs milliers de personnes originaires du fenua ont fait le choix de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont devenus un peu "taratoni", un peu calédoniens. Paradoxe : ils se sentent mis à l'écart dans cet autre archipel français du Pacifique, au moment où approche le référendum sur l'indépendance. Reportage.



Culture – HEIVA I TAHITI 2018 : QUE LA FÊTE COMMENCE !

Du 4 au 21 juillet, les festivités vont battre leur plein. Pour certains, le Heiva i Tahiti, c'est une façon d'être ensemble, malgré les contraintes et la fatigue, pour d'autres, c'est un moyen de se connecter avec l'expression contemporaine de la culture polynésienne.