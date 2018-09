À la Une de Hine Magazine, septembre 2018

Rencontre avec Cécile Huna, 66 ans. Toute sa vie, elle a profondément vécu la culture polynésienne. C’est dans le groupe de Madeleine Moua qu’elle apprend à danser et qu’elle rencontre son futur mari : Sam Huna. Leur amour, leur histoire, leurs ancêtres, leurs enfants… Tout a été raconté sur leur corps à travers leurs tatouages.En couverture de ce numéro, une mode vintage made in Tahiti vue par Isabelle Guardia. Vinyles des plus beaux morceaux de « Tahiti, Belle Époque » en fond musical sur le tourne-disque, talons vernis, foulard sur la tête pour garder le brushing impeccable au volant d’une Mercedes 300 SL cabriolet, laissez-vous entraîner et plongez dans l’ambiance.Une mode Tātau. Quatre danseuses de ‘ori tahiti on accepté de se dévoiler devant l’objectif du photographe et le laisser capter leurs histoires contées par leurs tatouages uniques et propres à chacune.Découvrez les candidats au titre de Mister Tahiti 2018 et faites votre choix parmi ces dix apollons.Un dossier beauté spécial tatouage, Danielle Livine, professionnelle reconnue de la beauté, vous livre tous ses secrets sur le tatouage esthétique, et spécial raisin, les bienfaits de ce fruit à manger et décliné en produits de beauté.À l’occasion du festival Tatau i Moorea, Hine Magazine est allé à la rencontre des tāne à l’origine de cet événement culturel qui doit rassembler des passionnés de cet Art venus du monde entier sur l’Île sœur.Vous ne savez comment choisir une bouteille de vin selon ce que vous avez prévu de servir à vos invités ? Pas de souci, Marc, caviste à la Cave de Tahiti, vous donne des idées d’accords mets&vins pour surprendre vos hôtes. À consommer avec modération bien évidemment.Et toutes vos rubriques préférées : des idées shopping pour Madame et Monsieur, découvrez Lune Paris, créatrice au style « rétro revisité » avec une touche japonisante, ce mois-ci on part en voyage à Bali, l’Île des temples et de la méditation…Bonne lecture !Disponible en téléchargement ou commandez en ligne :• Via l'application gratuite Tahiti Kiosque : https://appsto.re/fr/XL31fb.i (lien App Store)• Via la boutique en ligne : https://www.tahiti-pacifique.com/shop/Hine-34-Septembre-2018_p153.html