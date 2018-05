À la Une de Hine Magazine, mai 2018

Votre Hine Magazine du mois de mai, n° 30, est disponible dans les kiosques. Au sommaire de ce numéro spécial Fête des Mères :En tête à tête avec Terainui Hamblin Ellacott. Suite à la disparition brutale de son frère, qui a marqué les esprits des Polynésiens, la vie de Terainui a basculé alors qu’elle menait sa carrière professionnelle et sa vie de famille tambour battant. Petit à petit, elle a repris sa vie en privilégiant l’essentiel. De retour à Tahiti, elle est désormais coach, spécialisée dans l’accompagnement des femmes.Une mode unique pour ce numéro dédié aux mamans, puisque ce sont nos lectrices, avec leurs filles, qui se sont prêtées au jeu et qui ont posé pour cette mode, coiffées, maquillées et habillées par notre équipe. La rédaction de Hine Magazine remercie toutes les mamans qui ont participé au casting « Mère-Fille », vous avez été plus de 200 à nous envoyer votre candidature.Hine Magazine a décidé de consacrer sa rubrique HINE DU MONDE aux Polynésiennes. Ce seront désormais des portraits de femmes qui ont quitté leur fenua, temporairement ou pour toujours, pour vivre leur passion, leur vie professionnelle ou personnelle à l’étranger. Dans ce numéro, découvrez le portrait de Rani Chaves, ancienne miss Dragon, passionnée de tourisme, qui n’a pas hésité à s’expatrier pour vivre pleinement sa vie professionnelle.Ce mois-ci, ce dossier s’adresse aux futures mamans. Des conseils pour être la plus belle enceinte. Une sélection de produits de soins et pour la beauté, des conseils de sages-femmes et nutrition.Hine Magazine est cette année encore partenaire de l’événement le plus fashion de l’année, la Tahiti Fashion Week. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir Heitiarii (gagnante 2016) et Victoria (gagnante 2017) qui reviennent sur leurs parcours après avoir remporté le concours.Pâtissez avec vos enfants ! Ce sont les enfants qui cuisinent en mai pour offrir à leurs mamans le plus beau des gâteaux pour sa fête. Trois recettes simples à retrouver dans ce numéro pour passer un bon moment en famille et se régaler.Retrouvez également toutes les autres rubriques dédiées aux femmes, la créatrice de la marque Holimoods, la chanteuse Mimifé, les vahine du tour du Loup, équipage féminin en route pour la TPR, des mamans Miss Bikini Fitness qui allient vie de famille et sport de haut-niveau, des pages shopping pour une look mère-fille réussi… Et encore plus !À lire sans modération dans votre Hine Magazine du mois de mai.Disponible en téléchargement et achat en ligne :Sur mobile via l'application gratuite 📲 Tahiti Kiosque : https://appsto.re/fr/XL31fb.i (lien App Store)Via la boutique en ligne : https://www.tahiti-pacifique.com/shop/Hine-30-Mai-2018_p141.html