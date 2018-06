À la Une de Hine Magazine, juin 2018

Votre Hine Magazine du mois de juin, n° 31, est disponible dans les kiosques. Au sommaire de ce numéro spécial Beauty & Fashion :Institutrice et directrice d’école, Miss Tahiti en 1979 et Miss France Outre-Mer l’année suivante, politiquement engagée aux côtés de Boris Léontieff : Thilda Fuller a un parcours de vie bien rempli. À 63 ans, toujours aussi rayonnante, cette femme très attachante reste pour de nombreuses personnes leur « Miss Tahiti préférée ». Rencontre.À l’occasion de l’élection de la prochaine Miss Tahiti 2018, qui se déroulera le 22 juin dans les jardins de la mairie de Papeete, Hine Magazine a interviewé Turouru Temorere, Miss Tahiti 2017, qui se confie sur son année de règne et vous propose un retour en images sur les premières sorties des candidates 2018. Shooting exclusif HINE Magazine, les candidates 2018 se sont prêtées au jeu et ont accepté de poser avec LE T-shirt HINE dans une ambiance fun et décontractée.On vous dévoile le programme de l’événement, les soirées Moana dans les jardins de l’Assemblée et la soirée Poerava à l’hôtel Le Meridien Tahiti. Découvrez la liste des créateurs qui investiront le podium et les modèles en compétition pour le concours de mannequins.Heitiare Tribondeau, Hinatea Boosie, Mehiata Riaria, Hinarere Taputu, Vaimiti Teiefitu et Vaea Ferrand vous livrent leurs secrets pour prendre soin d'elles et rester en forme.Sans oublier toutes vos rubriques préférées Environnement, Société, des idées shopping, des idées cadeaux pour la Fête des Pères, les tendances Déco, des recettes de cuisine...On vous souhaite à toutes une bonne lecture.Disponible en téléchargement et achat en ligne :Sur mobile via l'application gratuite 📲 Tahiti Kiosque (lien App Store)Via la boutique en ligne