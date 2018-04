À la Une de Hine Magazine, avril 2018

Votre Hine Magazine d’avril, n° 29, est disponible dans les kiosques. Au sommaire de ce numéro « healthy », fruité, coloré et gourmand :Teuri Teururai-Ly Kui est diététicienne au Centre hospitalier de la Polynésie française depuis 2004, où elle s’occupe des malades diabétiques. C’est une jeune femme éclairée, élevée dans la religion protestante, qui prône la tolérance, le droit à la différence et pour qui l’alimentation est un enjeu social.Pour ce numéro, une mode haute en couleurs, pop, fruitée et vitaminée, TROPICAL FRUITS, et une mode PURE & WILD sur le sable noir de la côte Est.Un dossier beauté 100 % nature ! Entretien avec Marouane Alexandre Mouttalib de chez Yves Rocher, des soins pour cheveux à base de végétaux par l’Institut Jordan’s et des recettes do it yourself de soins bios à base d’huiles végétales et essentielles.Comment perdre du poids ? Trois femmes se sont confiées à Hine Magazine et livrent leurs parcours. Plus qu’une question d’esthétique, c’est d’abord un déclic et un mode de vie qu’elles ont voulu changer pour se retrouver.On a dit « healthy », mais pas régime ! Ce mois-ci, deux jeunes hine talentueuses, Jordane Carrère et Kirahu Chavez, vous proposent chacune une recette gourmande pour allier plaisir et alimentation équilibrée.Et bien sûre, retrouvez toutes vos rubriques préférées : World Fashion et les secrets « healthy » des stars, Lei po’o in Tahiti et ses couronnes multicolores, Joanna Richardson, talentueuse artiste typographe, mais aussi shopping, Tāne, psycho, sexo…Toutes à vos Hine et bonne lecture acidulée !Disponible en téléchargement et achat en ligne :Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque : https://appsto.re/fr/XL31fb.i (lien App Store)Via la boutique en ligne : https://www.tahiti-pacifique.com/shop/Hine-29-Avril-2018_p138.html