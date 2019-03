À la Une de Hine Magazine, Mars 2019

Retrouvez comme tous les mois le carnet de bord de Vaimalama Chaves. Depuis le début de l’année, notre magnifique Miss France se confie sur sa nouvelle vie et sur les nouvelles aventures qu’elle vit désormais.Thilda commence par expliquer qu’elle est « une fausse calme ». Avec un rire, elle avoue son entêtement face aux découragements. Présidente du Centre d’information sur le droit des femmes et des familles, élue à la commune de Pirae, longtemps directrice d’école, il lui en a fallu de l’obstination et du sang-froid. Un engagement auprès des femmes et des familles qui continue à conduire sa vie.Deux modes en hommage à la femme. La femme polynésienne des années 1960 d’une part, pas celle des cartes postales, non, celle de la vie de tous les jours. Une mode vue et signée par le couple McKenna. Et une seconde mode avec des lectrices, modèles d'un jour, toutes différentes et toutes belles, pour célébrer la diversité des femmes.Des yeux de biches, on en rêve toutes ! Hine Magazine vous dit tout sur comment avoir un regard ravageur avec des conseils de pro sur les extensions, rehaussement et teinture des cils et des pages conso. dédiées.On a testé pour vous la cryothérapie ou la thérapie par froid. On vous raconte tout.Réactions de femmes qui ont décidé de s’engager en politique. Elles sont élues à l’assemblée de Polynésie française, elles ont ou ont eu des mandats nationaux, elles ont occupé des postes au sein du gouvernement. Elles racontent leurs expériences et comment s’imposer dans ce milieu d’hommes.En exclusivité pour Hine Magazine, la Corbeille d’eau devient Hei. Heiairii Hoiore et Heimataiki Contios on accepté de livrer quatre recettes signature de cette nouvelle adresse pour les gourmands.Et comme d’habitude, toutes vos rubriques préférées : rencontre avec Teiva Véronique, tāne du mois, rencontre avec des femmes libres et passionnées dans vos rubriques Artiste et Hine active, on vous donne des conseils pour choisir au mieux votre canapé, etc.Le 8 mars, nous célébrons la Journée Internationale des droits des Femmes, mais nous, on a décidé de dédier tout le mois de mars aux femmes. Alors en mars, soyons fières et vive les femmes !Disponible également en téléchargement ou achat en ligne :• Sur mobile via l'application gratuite 📲 Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne en Cliquant ICI