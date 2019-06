À la Une de Hine Magazine, Juin 2019

Pour ce mois de juin dédié à la mode, nous voulions une grande couturière. Le nom de Maruia Holozet s’est imposé. Plusieurs fois primée pour ses créations, d’une grande gentillesse et bienveillance, Maruia est couturière depuis trente ans. Toute une vie consacrée à la mode, à l’assemblage des pièces de tissus et de végétal, à la confection et à la création. Plusieurs fois, Maruia a voulu « lever le pied », mais la passion est plus forte et les sollicitations, toujours aussi nombreuses !Retour sur les coulisses de la prépa de cette année, de la conférence de presse à la soirée de Gala, première étape de l’aventure Miss Tahiti. Shooting exclusif HINE Magazine des candidates pour vous aider à faire votre choix.Ambiance Lost in Paradise le temps d’une mode sur un motu désert, entouré de lagons sublimes, en plein milieu de l’océan Pacifique.xGUESS, invité d’honneur de cette édition, « I say no to drugs » est le message défendu cette année pour protéger la jeunesse polynésienne. Photos des 14 new faces du concours de mannequins.Et Tāne du mois – Portraits de deux créateurs que vous retrouverez sur le podium : Manuarii Teauroa et Karl Wan.Jade, Teura et Orama, les maquilleuses professionnelles de Miss Tahiti et de la Tahiti Fashion Week, vous proposent chacune un tuto pour être au top lors des deux events. À vos pinceaux !Dossier pour vos enfants et le plein d’idées pour les occuper pendant les vacances qui arrivent.Et toutes vos rubriques préférées : Exclusivité HINE Magazine, l’artiste HTJ signe une collaboration avec Hinano pour une collection capsule #limitededition , portrait de Wendy, créatrice de Miliani Créations, connue pour sa branche de corail signature et rencontre à L’Orchidée Blanche avec Hinerava Cordioli.La rédaction de Hine Magazine vous souhaite un beau mois de juin et vous donne rendez-vous pour élire notre prochaine Miss Tahiti et aux défilés de la Tahiti Fashion Week.Disponible également en téléchargement :• Via l'application gratuite Tahiti Kiosque : https://appsto.re/fr/XL31fb.i (lien App Store)• Via la boutique en ligne : https://www.tahiti-pacifique.com/shop/Hine-43-Juin-2019_p182.html