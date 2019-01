À la Une de Hine Magazine, Janvier 2019

En couverture, Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 élue Miss France 2019. De retour à Tahiti après son sacre pendant quelques jours, nous avons eu la chance de passer un moment en tête à tête avec elle et de la retrouver après son aventure Miss France : « Je veux être une Miss France cool. » L’occasion également de recueillir les réactions de Sylvie Tellier et Leïana Faugerat.Rencontre avec Goenda Turiano-Reea. Elle anime depuis peu la page Facebook Tahitianculture sur laquelle elle poste quotidiennement des expressions tahitiennes en tahitien. Cette enseignante-chercheuse à l’Université de la Polynésie française est une inspiration pour faire vivre le reo tahiti. À découvrir !Spécial eau. On vous dit tout sur les secrets des eaux thermales et leurs bienfaits et on vous donne quelques recettes d’eau détox 100 % bien-être pour commencer l’année en prenant soin de soi.Voyager autrement… Des idées pour visiter les îles et leurs lagons sous un autre angle.Ce mois-ci, Hine Magazine vous propose des recettes simples et colorées aux saveurs locales. En janvier, on pense d’abord à soi et il est hors de question de passer des heures en cuisine.Sans oublier toutes vos rubriques habituelles favorites : Une mode Rā Hau pour chill à la maison, des idées shopping, des portraits de femmes artistes, créatrices, etc.Toute l’équipe du Hine Magazine vous remercie pour votre fidélité et vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2019, que tous vos souhaits se réalisent.Disponible également en téléchargement ou achat en ligne :• Sur mobile via l'application gratuite 📲 Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne en Cliquant ICI