À la Une de Hine Magazine, Février 2019

Le carnet de bord de Vaimalama Chaves. À partir de ce numéro, retrouvez tous les mois notre magnifique Miss France dans les pages du Hine Magazine. Elle se confie sur sa nouvelle vie et sur les nouvelles aventures qu'elle vit désormais.Rencontre avec Myrna Piot. Elle fait partie de la communauté chinoise, mais elle est bien davantage ; à la croisée des cultures, à l'image de la Polynésie.Rencontre également avec Jeannette Boissin en pages Actus qui nous explique les coutumes et traditions des festivités du Nouvel An Chinois.Ce mois-ci, une mode spécial lingerie pour être sexy le jour de la Saint-Valentin, en mode LOVE. Et en pages Beauté, des idées pour des moments Spa à partager à deux. Direction Londres pour une mode so English dans les rues de Papeete.On vous dit tout sur les rides. À chaque âge son programme ! C'est le moment d'adopter les bons gestes pour garder une peau éclatante.L'amande, vous en consommez ? Elle n'aura plus de secret pour vous.Focus sur le chocolat évidemment ! Différentes recettes autour du chocolat pour se faire plaisir et faire plaisir à votre partenaire. Moment de passion garanti.Et comme d'habitude, toutes vos rubriques préférées : du shopping Saint-Valentin, découvrez les créatrices de talent de Anapa Studio ou encore Bastien Capbern, le pâtissier de Bōgatō.Nous vous souhaitons une excellente Saint-Valentin et une très bonne année du Cochon.