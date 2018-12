À la Une de Hine Magazine, Décembre 2018

Tous derrière Vaimalama Chaves ! Notre magnifique Miss Tahiti 2018 défendra les couleurs de la Polynésie française le samedi 15 décembre face aux 29 autres représentantes des différentes régions de France. Placée parmi les favorites selon divers sondages, c’est le vote du public qui fera toute la différence et qui désignera la future Miss France 2019. Entretien avec une jeune femme déterminée à la veille de son départ pour l’aventure qui pourrait changer sa vie à jamais.Pour ce spécial fêtes, Hine Magazine a fait le plein d’idées cadeaux pour vous. Encore plus de pages shopping que d’habitude, que ce soit pour se looker, des idées bijoux, de la beauté et des soins, des idées déco de fête, pour madame et pour monsieur. À piocher sans modération.Focus sur la coloration pour avoir une chevelure au top pour le réveillon. Et si on essayait la coloration végétale. Conseils de professionnelles pour tout savoir.Cette année, on décide de faire du bien à la planète en limitant au maximum l’impact des fêtes sur l’environnement. Un dossier Environnement dans lequel trouver des idées décalées pour un Noël vert. Des ateliers cadeaux à faire avec ses enfants pour allier plaisir d’offrir et en même temps limiter les emballages en plastique. Dans vos pages déco, on fait preuve d’imagination pour un réveillon aussi scintillant et sans déchet.Les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion de partager. Hine Magazine met en avant des associations du fenua qui se mobilisent pour partager au mieux la magie des fêtes avec les personnes qui y ont le moins accès. N’hésitez pas à faire des dons ou participer à leurs actions.Et encore plus pour vous : de la mode spécial looks de fêtes, rencontre avec l’artiste joaillier Serge About, tête-à-tête avec la créatrice Made By Jenny qui sort sa collection 2018, des idées de recettes de Cuisine pour les fêtes concoctées par L'alpha B, etc.Toute l’équipe du Hine Magazine vous remercie pour votre fidélité. Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes et nous vous donnons rendez-vous en 2019.Disponible en achat en ligne ou téléchargement :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque en Cliquant ICI (lien App Store)• Via la boutique en ligne en Cliquant ICI