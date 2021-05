À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 7 mai 2021

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 454 sort demain, vendredi 7 mai 2021, dans les kiosquesAu sommaire :"Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience." Alex W. du Prel avait fait sienne cette citation percutante de René Char (1907-1988), poète et résistant français. Fondé le 9 mai 1991, Tahiti Pacifique Magazine fête aujourd’hui ses 30 ans ! Qui aurait cru que la revue "poil à gratter" créée par Alex du Prel survivrait pendant trois décennies ? Sûrement pas les politiques de l’époque, notamment Gaston Flosse et les Orange, qui ont alimenté régulièrement les colonnes de TPM… N’en déplaise à nos détracteurs, malgré une vingtaine de procès émanant de la Présidence ou de son entourage, Tahiti Pacifique est toujours debout, avec tous ses dents.Pour ce numéro anniversaire, découvrez une édition collector, riche d’un album de photos inédites d’Alex du Prel, des confidences de Célia du Prel (la veuve du fondateur du magazine) et des dix dossiers les plus emblématiques. Retrouvez également les coulisses de la rédaction, avec les témoignages du rédacteur en chef et des contributeurs, ainsi que des mots de soutien et d’encouragement de nos lecteurs mais aussi de nos confrères et de personnalités locales.Enfin, anniversaire oblige, la rédaction a offert à TPM un petit "lifting" : une refonte de sa charte graphique, qui conserve l’esprit "local" de la maquette originelle et lui donne une touche plus "pêchue".Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :