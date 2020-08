À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 7 août 2020

Votre magazine

n° 436 sort demain, vendredi 7 août 2020, dans les kiosques !

Au sommaire :

Tahiti PacifiqueFin de la partie pour Jacques Mérot qui vient d’être démissionné d’office par le président de la Polynésie française. Désavoué par son propre collège qui lui reprochait son manque d’impartialité et accablé par la presse spécialisée pour son comportement "folklorique" dans diverses affaires, le coup de grâce est venu de la cour d’appel de Paris le 29 juillet. Le président de l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a été contraint de quitter ses fonctions le 3 août dernier. Si, depuis, Christian Montet assure l’intérim en attendant la nomination d’un nouveau président, il tient à dire haut et fort qu’il "ne brigue pas le poste et n’est pas candidat".Si la crise du Covid-19, à juste titre, occupe tous les esprits, elle interroge surtout l’avenir et nous contraint à le repenser. La preuve en est la multiplication des appels à une relance verte, à une relance écologique et sociale ou à un Green Deal européen… Cette catastrophe peut être aussi une occasion pour nos îles de réduire leurs dépendances sur les plans sanitaire, alimentaire, économique, mais également énergétique.Le projet de marina à Tevaitoa (Raiatea) ne verra jamais le jour. Entre la contestation locale, les études mal faites, ou encore les conditions douteuses de passation du marché de construction de la marina, le projet a empilé les litiges au tribunal administratif avec les riverains, le bureau d’études, ou encore sur les modalités de financement entre l’État et le Pays. Un dossier où les lois de la logique et de bonne gestion des deniers publics ont été largement malmenées.Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque : https://appsto.re/fr/XL31fb.i (lien App Store)• Via la boutique en ligne : https://www.tahiti-pacifique.com/shop/N-436-7-aout-2020_p226.html