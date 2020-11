À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 6 novembre 2020

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 442 sort demain, vendredi 6 novembre 2020, dans les kiosquesAu sommaire :Après l'odieux assassinat de Samuel Paty, notre rédaction a souhaité rendre hommage au corps enseignant saigné… Le 16 octobre dernier, ce professeur d'histoire-géographie a été tué en pleine rue, décapité, à Conflans-Sainte-Honorine (Paris), par un terroriste islamiste lui reprochant d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Un acte barbare qui interroge, encore en 2020, sur la difficulté de l'enseignement, en Métropole et aussi en Polynésie. Saviez-vous, par exemple, qu'un manuel scolaire d'éducation civique, contenant des caricatures, a été censuré au fenua il y a quelques années par le gouvernement local ?Découvrez notre dossier spécial en Une : au nom du principe de la laïcité et de la liberté d'expression, les crayons doivent être affûtés et l'encre couler plus que jamais !Bonne lecture, te aroha ia rahi.