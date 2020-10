À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 23 octobre 2020

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 441 sort demain, vendredi 23 octobre 2020, dans les kiosquesAu sommaire :Le 4 octobre dernier, pour la deuxième fois en deux ans, la Nouvelle-Calédonie a pris le chemin des urnes pour un référendum d'autodétermination. Le Non l'a une nouvelle fois emporté avec 53% des suffrages exprimés, mais le Oui progresse de près de trois points par rapport à 2018. Une troisième et dernière consultation doit avoir lieu d'ici 2022. Reportage de notre envoyé spécial.Déjà en sursis, le quotidien fondé par Philippe Mazellier en 1964 a été sauvé in extremis, encore une fois, du naufrage. Menacée de liquidation judiciaire, la société éditrice du journal n’a pas honoré ses dettes qui se chiffrent en centaines de millions de Fcfp. Si les 38 salariés de l’entreprise sont sur la sellette, ils ne peuvent qu’en vouloir à leur patronM. Auroy, mauvais payeur devant l’éternel comme nous l’avons relaté à plusieurs reprises dans nos colonnes…Le 16 octobre 1960, le premier DC-7C de la compagnie des Transports aériens intercontinentaux (TAI) se posait sur la piste de Tahiti-Faa’a, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans l’histoire du transport aérien dans le Pacifique Sud.Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne