À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 21 mai 2021

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 455 sort demain, vendredi 21 mai 2021, dans les kiosquesAu sommaire :Le ministre des Outre-mer avait semblé briser bien des espoirs de reprise touristique immédiate, en liant le retour des visiteurs français et européens à des taux très élevés de vaccinations en Polynésie. À peine rentré à Paris, Sébastien Lecornu a dû avaler son chapeau en annonçant finalement la levée des motifs impérieux dès le 9 juin. Vous avez dit cafouillage ?Parallèlement, quelque 1 600 fonctionnaires d'État vont être déployés en juillet prochain au fenua, alors que la prépondérance des variants reste préoccupante en Métropole. Et qu'une bonne partie des arrivants pourraient ne pas être vaccinés…"Le tourisme peut jouer un rôle essentiel pour réinstaller la confiance plus largement", déclarait le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), il y a tout juste un an. Aujourd'hui, la question pourrait être inverse : comment retrouver la confiance pour permettre au tourisme de rebondir et de retrouver son niveau d'avant-crise ? En effet, il semble que les mesures et stratégies actuelles pour rouvrir les destinations touristiques, telles que la Polynésie française, souffrent d'un manque de cohérence, aggravant ainsi la confiance des consommateurs et des professionnels.Bonne lecture, te aroha ia rahi.