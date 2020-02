À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 21 février 2020

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Via la boutique en ligne

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 427 sort demain, vendredi 21 février 2020, dans les kiosquesAu sommaire :Bill Ravel a accepté de dévoiler, en avant-première pour Tahiti Pacifique, son projet aérien. Après avoir arraché sa licence au Pays, l'homme d'affaires qui a aussi fondé Air Calin et Air Vanuatu va desservir pas moins de 15 îles : localement, dans tous les archipels de la Polynésie française, sans oublier une destination internationale, les îles Cook (Rarotonga). Future concurrente de Air Tahiti, la nouvelle compagnie Islands Airline devrait être en piste d'ici la fin de l'année 2020, début 2021.Le travail non déclaré préoccupe les responsables de la politique publique. De manière très pratique et directe, il ampute les recettes budgétaires des montants d’impôts évités et il prive la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de cotisations sociales normalement dues. Mais les effets économiques négatifs du travail non déclaré vont bien au-delà d’un manque de recettes dans les budgets publics. La conséquence la plus grave est de priver les personnes employées de l’accès aux droits attachés à leur travail. Les travailleurs vont exercer leur activité dans des conditions plus risquées et sans bénéficier des avantages en matière de maladie, accident du travail ou préparation de la retraite.Le 15 janvier 2020, Pupu Here Ai’a Te Nunaa Ia’ora a annoncé souhaiter la rétractation du décret de dissolution du Rassemblement démocratique des populations tahitiennes (RDPT) en date du 5 novembre 1963. "Cette demande est un pas supplémentaire dans la volonté de réhabilitation de la mémoire de ce parti politique et de ces dirigeants", explique le parti politique. L'occasion pour Tahiti Pacifique de rebondir sur l'actualité et rouvrir ces pages d'Histoire marquantes pour le fenua…Depuis cinq ans, le public polynésien peut constater une effervescence dans le monde du spectacle vivant au fenua. Théâtre, stand-up, one wo(man) show, impro, chacune dans leur catégorie, les initiatives et propositions scéniques donnent de la voix. Alors que la Compagnie du Caméléon lance la deuxième édition du Festival Te Vevo - Le monde en écho, du 26 février au 15 mars, et s’apprête à dévoiler le reste de sa programmation pour 2020, quelle est la démarche d’ouverture vers tous les publics des différents acteurs du 6e Art du fenua ?Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :