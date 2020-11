À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 20 novembre 2020

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Via la boutique en ligne

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 443 sort demain, vendredi 20 novembre 2020, dans les kiosquesAu sommaire :Blog de Mediapart, revue Voiles et Voiliers, magazine Cruising World… Les articles à charge contre la gestion de la plaisance en Polynésie s’enchaînent dans la presse, ne cessant de ternir l’image de notre destination. Aussi, la volonté du maire de Moorea d’interdire le mouillage aux plaisanciers devant la plage de Ta’ahiamanu, après la mort de l’adolescent Eddie, a suscité l’incompréhension du monde de la mer, qui estime que le Pays doit revoir sa réglementation et offrir davantage d’infrastructures. Manque de marinas, places revues à la baisse dans le nouveau Plan de gestion de l’espace maritime (PGEM), pressions des élus et des riverains… l’accueil des voiliers est en berne au fenua !Victime d’erreurs médicales au fenua, Pierre Yves Le Vaillant a subi pas moins de 24 opérations à ce jour, qui l’ont défiguré et mis en péril sur le plan professionnel et personnel (une fille de 3 ans à charge). Depuis 2008, il vit un parcours long, difficile et douloureux, mais aussi onéreux, puisqu’il aurait déjà dépensé 80 000 euros (soit presque 10 millions de Fcfp) de sa poche ! Parallèlement, son combat se poursuit dans l’arène judiciaire jusque devant le Conseil d’État. L’auteur du livre Erreurs médicales et judiciaires… en votre défaveur nous raconte son histoire hallucinante sortie tout droit de l’enfer. Attention, âmes sensibles s’abstenir !La prison est un univers où tout se joue à huis clos, la communication avec l’extérieur étant restreinte. En revanche, dans l’optique où certains des résidents de ce milieu sont amenés à franchir un jour les murs de l’édifice carcéral, comment entretenir un lien avec le monde du dehors ? Pour préparer leur réinsertion, mais aussi et surtout pour briser un tant soit peu les murs qui les enferment, la culture vient à eux, espoir fugace illuminant les visages qui plient sous le poids de l’isolement. Immersion…Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :