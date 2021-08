À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 20 août 2021

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 459 sort demain, vendredi 20 août 2021, dans les kiosquesAu sommaire :Replié sur lui-même, l’exécutif, confronté à une situation sanitaire explosive, semble tétanisé, constamment à contretemps, opaque dans sa communication et en retard dans la concertation avec la société civile. La rentrée scolaire maintenue contre vents et marées, une crédibilité en charpie suite “au mariage”, l’obsession budgétaire : le gouvernement de la Polynésie semble à la dérive ! Et l’État ne rassure guère plus…Pendant que nos dirigeants s’entêtent dans des demi-mesures timides et inefficaces, le nombre de covidés a explosé au fenua et on enterre chaque jour des dizaines de morts !En plus de vos chroniques habituelles, retrouvez dans ce numéro pléthore d’articles comme, par exemple, l’analyse politique de la visite présidentielle d’Emmanuel Macron, le bilan de la « Table ronde » sur les conséquences des essais nucléaires, un dossier complet sur l’art du tressage, etc.Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne