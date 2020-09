À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 18 septembre 2020

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 439 sort demain, vendredi 18 septembre 2020, dans les kiosquesAu sommaire :En se présentant aux sénatoriales, le leader du parti indépendantiste crée la surprise… et coupe l’herbe sous le pied du Vieux Lion, qui lui proposait une alliance politique pour créer un "État souverain associé à la France". Mais la nouvelle marotte de Gaston Flosse n’a pas convaincu son "meilleur ennemi", Oscar Temaru, dont le rêve est d’enclencher en Polynésie le processus de décolonisation et la naissance d’un "État fédéré de Maohi Nui", pleinement souverain. Stratégie sur l’échiquier politique, idéologie d’autodétermination, référendum en Nouvelle-Calédonie, affaire Radio Tefana, nucléaire, gestion de la crise par le Pays… sans oublier son programme de campagne, l’ancien président du fenua et actuel maire de Faa’a, qui aspire à gagner les prochaines échéances électorales le 27 septembre, détaille ses ambitions à Tahiti Pacifique. Entretien sans langue de bois avec celui qui se dit "victime de la raison d’État", à l’image de son guide Pouvana’a a Oopa, sur les pas duquel il marche.Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :