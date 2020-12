À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 18 décembre 2020

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 445 sort demain, vendredi 18 décembre 2020, dans les kiosquesAu sommaire :Depuis la Thaïlande, une société peu scrupuleuse prospère depuis au moins vingt ans sur le dos du tapa polynésien. Cette entreprise florissante, ayant pignon sur rue à Tahiti, pourrait très bientôt être inquiétée par la répression des fraudes de la Direction générale des affaires économiques (DGAE). En cause : la commercialisation de potentiels “faux” tapa “made in Thailand”. Enquête sur une arnaque bien huilée…L’obtention de l’autonomie par l'Église protestante en Polynésie française, le 1er septembre 1963, a été un événement majeur, non seulement pour cette confession encore largement majoritaire en 1963, mais aussi pour le fenua tout entier en raison des diverses implications qu’elle aura dans la vie politique et sociale.Tara Tehahe, dit le "Vagabond", est de ces hommes que la vie n’a pas épargné, mais il garde le sourire et son cœur est rempli d’amour. Découvrez son témoignage, une belle leçon de résilience !Saviez-vous que les devoirs du soir à l'école primaire auraient dû être supprimés depuis… 1912 ? Oui, oui, vous avez bien lu.Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :