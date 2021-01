À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 15 janvier 2021

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Via la boutique en ligne

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 446 sort demain, vendredi 18 décembre 2020, dans les kiosquesAu sommaire :Dans un article publié dans Tahiti Pacifique (voir n° 419 du 18 octobre 2019), nous avions fait état des difficultés d’accéder à des archives qui, à la fin de la décennie 1990, avaient été ouvertes à la consultation et qui avaient été refermées depuis. Malheureusement, la situation s’est encore corsée… Au point que des documents qui étaient librement communicables et communiqués, des documents qui avaient été publiés dans de nombreux livres d'Histoire, sont désormais inaccessibles !Titouan Lamazou et la Polynésie, c’est une histoire qui dure depuis plus de quarante ans. Naviguant depuis toujours entre le destin d’un navigateur de génie et celui d’un artiste profondément curieux, les chemins de la vie n’ont pas manqué de le mener à de nombreuses reprises dans les eaux du fenua. Aujourd’hui, l’artiste s’installe ici : chevalets, pinceaux et projets nouveaux !Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :