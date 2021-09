À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 10 septembre 2021 

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 460 sort demain, vendredi 10 septembre 2021, dans les kiosquesAu sommaire :Au sein de la société (polynésienne, mais pas seulement, loin s’en faut), le débat fait rage entre ceux qui sont pro ou anti-vaccin dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Nous sommes tous libres de faire ce qui nous semble le mieux pour nous et ceux que nous aimons. Pour autant, si le sujet est aussi clivant, c’est parce qu’il nous force à positionner un curseur entre notre liberté individuelle et notre responsabilité collective. Nous vous proposons une analyse économique de cette thématique intéressante, sans polémique ni jugement de valeur.Alors que la population est décimée par le Covid, le problème de la santé au fenua refait surface… Et pour cause : avec 70 % des Polynésiens en surpoids dont 40 % d’obèses, ainsi que de nombreuses personnes souffrant de diabète, d’alcoolisme ou de maladies chroniques, les risques de mortalité sont décuplés. Pour mieux comprendre la situation sanitaire et en guise de piqûre de rappel adressée à nos chers politiques, la rédaction de TPM sort de ses archives un dossier très riche sur les ruptures des habitudes alimentaires à Tahiti, des premiers contacts avec les Européens à nos jours. Une thèse socio-anthropologique passionnante, signée Christophe Serra Mallol.Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :