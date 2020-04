À la UNE de Tahiti Pacifique jeudi 30 avril 2020

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 431 sort demain, jeudi 30 avril 2020, dans les kiosquesAu sommaire :La crise sanitaire et les dispositions prises par le gouvernement pour protéger la population ont de facto provoqué une crise économique. Beaucoup d’entreprises et de patentés en Polynésie sont dans une situation délicate, mais la pandémie n’a pas que des effets négatifs. Une nouvelle économie a vu le jour grâce à des actions collectives et innovantes. Rencontre avec celles et ceux qui la font…Depuis la fermeture des frontières et l’instauration du confinement, suite à l’épidémie du coronavirus, la mise en œuvre des évacuations sanitaires a été bouleversée. Aujourd’hui, seules les évasans dites urgentes sont acceptées en Métropole. Et en cas d’urgence absolue, des accords entre les autorités françaises et néo-zélandaises sont négociés pour éviter une catastrophe.Violences conjugales et intrafamiliales, vols, agressions diverses, mais aussi braquages avec armes à feu… Le fenua enregistre une recrudescence des mauvais comportements en tous genres depuis quelques semaines. L'interdiction de la vente d'alcool a fait "déborder le vase" alors que la population était déjà astreinte à un confinement général et des mesures sanitaires strictes. Les associations de lutte contre les violences ou de prévention en alcoologie n'ont pas tardé à tirer la sonnette d'alarme pour dénoncer cette "fausse bonne idée". Le Pays a finalement pédalé en arrière en revenant partiellement sur sa décision, mais le mal est déjà fait.Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible également :