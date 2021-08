A fond la caisse: des médecins mettent en garde contre un nouveau défi viral

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 25/08/2021 - Des médecins américains ont mis en garde mercredi contre les risques de blessures graves présentés par un nouveau défi devenu viral sur les réseaux sociaux, le "Milk Crate Challenge", qui consiste à escalader une pyramide de caisses en plastique en équilibre instable.



Depuis quelques jours, TikTok et les autres plateformes sont inondées d'images d'utilisateurs tentant la périlleuse ascension sur ces caisses pour bouteilles de lait, qui s'achève généralement par une chute spectaculaire et visiblement très douloureuse...



Certains diffusent ensuite des images d'impressionnants hématomes, à l'instar de @SmittySpreadLuv sur Twitter.



Si "vous tombez sur les caisses, vous pouvez vous briser le dos et rester paralysé", avertit le Dr Chad Cannon, médecin urgentiste pour le système de soins de l'Université du Kansas, estimant que "c'est vraiment un truc stupide".



"Vous risquez de vous cogner la tête et d'avoir une hémorragie", insiste-t-il.



Les autorités sanitaires de la ville de Baltimore ont quant à elle souligné que le moment était mal choisi pour se livrer à ce genre d'acrobaties alors que les hôpitaux sont déjà sous tension en raison de la pandémie. "Avec les hospitalisations liées au Covid-19 qui augmentent partout dans le pays, merci de vérifier auprès de votre hôpital local qu'ils ont un lit disponible pour vous avant de vous lancer dans le #milkcratechallenge", ont-elles écrit sur Twitter.



Si les vidéos du défi apparaissaient bien sur Twitter et Instagram mercredi, les recherches sur TikTok n'aboutissaient pas. "Cette phrase peut être associée à un comportement ou un contenu qui enfreint nos règles", affichait TikTok pour tout résultat.



Les vidéos et les images de blessures rappellent d'autres défis de sinistre mémoire, comme le "Tide Pod Challenge" en 2018 pour lequel des jeunes mordaient dans des capsules de lessive liquide, au risque de s'intoxiquer.



Certains pointaient du doigt le fait qu'étant donné leur système de soins très coûteux, les Américains tentant le "Milk Crate Challenge" ne bénéficieraient pas nécessairement de soins gratuits en cas de blessures.



D'autres, comme George Takei, le légendaire Monsieur Sulu de la série Star Trek, mettaient en regard les dangers évidents de ce défi avec les risques très hypothétiques d'effets secondaires liés au vaccin contre le Covid-19.



"Vous allez tenter le milk crate challenge, mais vous ne voulez pas vous faire vacciner. Je comprends", a ironisé George Takei.