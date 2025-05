A Wallis-et-Futuna pour la première fois, un exercice militaire post-catastrophe

Tahiti le 04 mai 2025. A Mata'Utu, la capitale de Wallis-et-Futuna, les habitants regardent d'un oeil curieux et bienveillant le déploiement, pour la première fois sur leur archipel, de milliers de militaires internationaux venus s'entraîner à intervenir en cas de catastrophe naturelle dans la région Pacifique Sud.



"Ici, quand il y a un cyclone, on doit se débrouiller tout seuls. On a donc tout à apprendre d'eux", dit à l'AFP Kathy Tavili Tomu.



La quinquagénaire n'a pas oublié le passage dévastateur d'Evan en 2012, qui avait arraché le toit de sa maison. "Le plafond s'est effondré et est tombé sur mon fils et son bébé", raconte-t-elle.



Alors, au fale fono, la salle communautaire de son village, Kathy et les autres femmes ont organisé un tauasu (cérémonie du kava, une boisson relaxante consommée dans les grandes occasions) pour "faire connaissance" et "remercier" les militaires de passage.



Dans une région particulièrement exposée aux catastrophes naturelles (cyclones, tremblements de terre, vagues de submersion...), l'exercice "Croix du Sud" met en scène tous les deux ans un scénario catastrophe au cours duquel les armées d'une vingtaine de pays testent leur capacité à travailler ensemble pour venir en aide aux populations.