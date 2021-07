"A Tomo Mai i Ava Uta", une exposition exceptionnelle

TAHITI, le 11 juillet 2021 - C’est un rendez-vous sans précédent qui s’annonce. L’exposition A Tomo Mai organisée par la galerie Winkler va avoir lieu dans un lieu confidentiel et, de coutume, inaccessible au public : la résidence de l’Amiral à Punaauia, Ava Uta. Des visites guidées, gratuites mais sur réservation seront organisées pour en profiter.



A Tomo Mai est une exposition inédite qui rassemblera 28 artistes aux talents divers. “ Nous travaillons sur ce projet depuis le début de l’année. Des artistes ont été sollicités puis sélectionnés. Certains ont créé des œuvres spécialement pour ce rendez-vous ”, raconte Vaiana Drollet de la galerie Winkler. C’est elle qui est chargée de la partie artistique de A Tomo Mai.



L’exposition a ceci d’exceptionnel qu’elle est prévue dans la résidence de l’Amiral à Punaauia, Ava Uta. Un lieu fermé qui n’aurait ouvert ses portes qu’une seule fois au public ces dernières années. Concrètement, et en raison des contraintes liées au lieu, des visites guidées seront organisées. L’accès sera gratuit, mais pas libre.



Les visiteurs embarqueront pour un voyage sensoriel au sein du parc de la résidence, mais aussi dans les espaces intérieurs. Yling Changues, artiste, porte-parole de l’exposition, affirme que tout sera pensé dès l’entrée. La visite, les œuvres, les lieux résonneront les uns avec les autres. Ensemble, ils donneront naissance à un parcours cohérent racontant les traditions via une approche contemporaine. Chaque œuvre –les artistes ont utilisé différents médiums– sera mise en scène. Rien ne sera laissé au hasard.



Lors de l’inauguration, une performance sera assurée par Iho Tumu. Héritière de la lignée des Teva, princesse, elle partagera un voyage intérieur. Elle sera accompagnée dans sa démarche par Hugues Oopa (il assurera un ‘orero), par une poignée de danseuses et par Libor Prokop (il jouera de la flûte nasale).



A Tomo Mai s’inscrit dans une démarche commune initiée par la galerie Winkler, le Conseil des Femmes de Polynésie ainsi que Katay Rey qui réside à Ava Uta. “ Je suis arrivée à Tahiti en août dernier et j’ai eu la chance de rencontrer rapidement des femmes extraordinaires qui m’ont parlé de leur projet pour les femmes et les enfants en difficultés ”, dit cette dernière. Consciente d’avoir “ grandi dans une famille heureuse ” et d’être aujourd’hui à l’abri des besoins et de la violence, elle est engagée auprès de conseil des femmes.



Une première manifestation commune a eu lieu à l’assemblée à l’occasion de la journée de la femme en mars dernier. Elle avait été baptisée Art hine. A Tomo Mai est une deuxième manifestation confirmant les liens qui se tissent entre le Conseil des femmes et les artistes via la galerie Winkler. Une partie des fonds récoltés servira à la construction du centre de la femme Te Pū o Te Hine Here. Un prolongement du centre existant Pū O te Hau. Les visiteurs qui profiteront des visites guidées seront également invités à faire des dons, dans la mesure du possible.