A Ti'a i Mua dépose un préavis de grève à l'OPH

PAPEETE,le 16 janvier 2018 - Mardi matin, le syndicat A Ti'a i Mua a annoncé avoir déposé un préavis de grève à l'office Polynésien de l'Habitat qui devrait prendre effet, le lundi 22 janvier 2018 à 0 heures.



Le syndicat avance plusieurs raisons qui ont mené à ce préavis de grève. Ainsi, le syndicat revendique l'application du 13e mois à tout le personnel " et pas seulement à certains privilégié s", " le paiement des arriérés de retard sur les indemnités de déplacement; l’application à tout le personnel de l'ex FDA de l'arrêt de la cour d'appel du 31-08-2017; la mise en place d'un accord sur la retraite; la régularisation des avancements en retard depuis 2013, la mise en place d'indemnités de responsabilité; la mise en place d'une étude sur la pesée des emplois et les plan de carrière, la valorisation des diplômes; la dénonciation de la convention de prestation de service; la fin des entraves aux institutions représentatives du personnel ."

Le syndicat prévient la direciton de l'OPH, "d ans le cas où aucun accord ne puisse être trouvé pendant la période de préavis, la grève sera effective au siège de Pirae, au stock de Tipaerui, à l'antenne de Paeete, rue des Remparts et à l'antenne de Taravao, le lundi 22 janvier à 0heures et ce pour uen durée illimitée ."



Le syndicat indique rester "dans l'attente du jour, de l'heure et du lieu" que la direction aura fixé pour entamer les négociations.