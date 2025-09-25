

À Tahiti, le chef doublement étoilé Bruno Oger forme la relève du Lotus

Tahiti, le 22 octobre 2025- Chaque année depuis 2019 (à l’exception de l’année 2020 en raison du Covid), le chef doublement étoilé Bruno Oger pose ses couteaux à Tahiti. Fidèle au restaurant Le Lotus de l’hôtel Intercontinental Tahiti, il y forme les équipes du chef David Philippot et conçoit un menu “signature” qui viendra enrichir la carte. Derrière cette collaboration, il y a bien plus qu’un échange culinaire : un partenariat d’amitié et de transmission, né il y a plus de 20 ans.



Lorsque nous rencontrons le chef Bruno Oger, ce mercredi matin, la cuisine du restaurant Le Lotus est en pleine effervescence. Aux fourneaux, on prépare des galettes bretonnes – un clin d’œil aux origines du chef. “On est en pleine mise en place, mais la mise en place, c’est déjà de la formation”, sourit Bruno Oger. Le chef, deux étoiles Michelin au Cannet, proche de Cannes, orchestre ici une formation grandeur nature. L’objectif : partager sa technicité et faire évoluer les pratiques locales sans jamais renier les produits du Fenua.



Un partenariat né d’une longue amitié



Tout a commencé en 2002. À l’époque, Bruno Oger est chef au Majestic à Cannes. “J’étais invité pour un dîner de la Saint-Valentin à Tahiti, pour 120 personnes.” De cette rencontre avec Philippe Brovelli et Richard Bailey, dirigeants du groupe Pacific Beachcomber, naît une amitié. En 2019, le partenariat devient régulier. Depuis, il vient chaque année, accompagné de son second, Jacques Di Gusto, pendant les vacances scolaires, à la Toussaint ou en février, alors que son restaurant en France ferme ses portes. “On fait deux semaines de formation, plus deux dîners gastronomiques”, détaille-t-il. Cette année, le chef signe le menu “De Soleil et d’Écume”, un dîner en huit services qui sera proposé ce vendredi et samedi soir au restaurant. “Le but n’est pas de reproduire ma cuisine de Cannes, mais de travailler avec les produits d’ici, dans un esprit contemporain”, explique-t-il.



Dans la cuisine, une dizaine de membres de l’équipe du Lotus s’activent. Ils apprennent les gestes précis de la haute gastronomie, de la cuisson du mahi mahi au montage d’un dessert. “Ce qu’on fait aujourd’hui, ils pourront le reproduire dans 15 jours ou dans un an. C’est un travail sur la durée”, résume Bruno Oger. Et pour lui, l’évolution est visible sur les assiettes : “Le Lotus est l’un des restaurants gastronomiques de Papeete. Et quand on regarde les premières photos des plats de 2018, 2019 et ceux d’aujourd’hui, le pas est énorme. C’est ça le but de notre travail.”



Un savoir-faire et des recettes inédites



Les équipes apprécient de travailler avec lui. Le chef du Lotus, David Philippot, a 23 ans de maison. Pour lui, la formation avec Bruno Oger est un “rafraîchissement”. “On se remet un peu à niveau. Car même après des années en cuisine, on peut toujours s’améliorer. Et ici, en Polynésie, loin de tout, c’est un peu plus difficile de se maintenir au niveau”, estime-t-il.

Pour Poerava, commis de cuisine depuis 18 ans au Lotus, travailler avec le chef est “un plaisir”. Alors que les chefs sont souvent connus pour être “durs”, Bruno Oger est, selon elle, un chef “sympathique”. “On aime travailler avec lui. Il nous apporte son savoir-faire, ses recettes. J’ai appris beaucoup de choses avec lui. C’est une belle expérience”, insiste-t-elle. Le chef a également reçu une pâtissière tahitienne et un cuisinier du Lotus en formation dans son restaurant à Cannes.



Mais il insiste : la transmission va dans les deux sens. Lui-même découvre des ingrédients méconnus, comme le korori, cette petite membrane issue de l’huître perlière. “On l’a goûtée, on a trouvé ça bon, alors on l’a intégrée à un amuse-bouche.” De la même manière, il repart parfois avec une inspiration locale. “Dans mon restaurant, on sert un dessert au craquant de vanille de Tahiti. C’est notre clin d’œil au Fenua.”



Pour Bruno Oger, la gastronomie reste une aventure humaine et culturelle. Mais il le reconnaît : la gastronomie reste une niche. “C’est un moment d’exception, souvent associé à une fête, un anniversaire, un moment de vie. La gastronomie, ce n’est pas de la démesure. Elle respecte la saison, le produit et l’équilibre.” Et, selon lui, elle a “toute sa place” à Tahiti.



Mais alors est-ce qu’un jour un restaurant pourrait décrocher une étoile Michelin en Polynésie ? Bruno Oger n’en doute pas. “Je suis convaincu qu'il y a des restaurants en Polynésie qui pourraient décrocher une étoile. Cependant, j'ai un doute sur la venue du guide Michelin. Il ne se déplace pas pour un seul restaurant. Il faut qu'il y ait suffisamment de matière. Il faudrait probablement une quinzaine ou une vingtaine de bons restaurants pour susciter leur intérêt. Il faut être patient. Quand j'étais à Bangkok en 1990, on disait que Michelin allait arriver et le guide est finalement arrivé une dizaine d'années plus tard.”

Parcours de Bruno Oger



Bruno Oger, né en 1966 à Lorient, est un chef cuisinier français reconnu. Passionné de cuisine dès le jeune âge, il obtient son CAP et BEP au lycée hôtelier de Dinard. À 21 ans, il rejoint le restaurant trois étoiles de Georges Blanc, où il évolue pendant sept ans. En 1989, Georges Blanc lui confie la direction des cuisines du restaurant Le Normandie à l'hôtel Oriental de Bangkok. De retour en France, il devient chef exécutif aux côtés de Georges Blanc. En 1995, il prend les rênes des cuisines du restaurant La Villa des Lys au Majestic Barrière de Cannes. Sous sa direction, le restaurant obtient une première étoile Michelin en 1997, suivie d'une deuxième étoile en 2005. En 2009, il inaugure La Bastide Bruno Oger au Cannet. Il a transformé une vieille bastide abandonnée depuis 40 ans en un restaurant qui détient aujourd'hui deux étoiles Michelin et qui fait partie des Relais & Châteaux.

