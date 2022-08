À Tahiti, Vianney a joué son "dernier concert en groupe avant quelques années"

Tahiti, le 20 août 2022 - Le concert du chanteur Vianney a ravi la place To'ata vendredi soir. Environ 2 800 fans ont assisté aux deux heures de prestation du très dynamique auteur de “Pas là”. C'est le groupe tahitien Sissa Sué qui l'avait précédé en première partie. Dimanche, le chanteur a annoncé sur son compte Instagram qu'il s'agissait de son "dernier concert en groupe avant quelques années".



Vendredi soir à To'ata, quelque 2 800 personnes ont assisté au concert de Vianney, dernier rendez-vous de la tournée de l’artiste. Cet événement, organisé par Tahiti Spectacles de Rodolphe Raynaud, a permis aux Polynésiens de retrouver la scène de To’ata après les nombreuses annulations de concert dues au Covid. Un retour synonyme de partage et de démonstration que l’on qualifiera d’énergique tant la chanteur auteur compositeur Vianney sait se donner sur scène. Celui-ci était déjà venu à Tahiti en 2017 et a prouvé qu’il était fan du fenua et de son public.



Après une première partie relevée et animée, envoyée par le groupe local Sissa Sué, Vianney a su ensuite continuer sur la lancée et a offert un show de toute beauté pendant plus de deux heures. Accompagnée de son groupe mais également de son épouse violoncelliste Catherine Robert, celui-ci a tout donné. “J’entends profiter à 200% de chaque instant pour ce dernier rendez-vous. Je m’occuperai de ma famille ensuite et serai sans doute écarté de la scène pendant de nombreuses années” a-t-il expliqué à ses fans. S’adressant régulièrement aux Polynésiens, celui-ci n’a cessé d’engager son public à chanter avec lui ou même à “chanter avec les mains” dans le cas où il ne connaîtrait pas les paroles, “c’est pas grave, le but, c’est d’être ensemble et de partager”. Et côté partage, Vianney sait faire : quelle énergie ! Le marathonien Vianney a couru de bout en bout sur la scène, à fond, interprétant tous les tubes de ses trois albums dont “Je te déteste”, “Pas là” bien sûr, “La fille du Sud”, “Moi aimer toi”, “Je m’en vais”, “Véronica Skydancers” et même des reprises comme “La groupie du pianiste” de Michel Berger.



A la fin de son show, c’était “tubes à la demande” avec Vianney seul sur scène interprétant les titres choisis par le public. Vendredi, petits et grands ont passé une soirée mémorable avec un artiste de grand talent qui en plus, possède sans aucun doute un beau mana ! Dimanche, le chanteur a annoncé sur son compte Instagram qu'il s'agissait de son "dernier concert en groupe avant quelques années" et qu'il repartait sur de futures dates "en solo". De quoi donner une tonalité encore plus particulière à ce concert à Tahiti...