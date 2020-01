A Sydney, les bars à nouveau ouverts plus tard pour dynamiser la vie nocturne

Sydney, Australie | AFP | mardi 13/01/2020 - Les lois qui obligeaient les bars de Sydney à fermer tôt afin de lutter contre la violence liée à la consommation d'alcool ne sont plus en vigueur depuis mardi après avoir été accusées de nuire à la vie nocturne de la plus grande ville d'Australie.



Ces textes, appelés "lockout laws" avaient été adoptés en 2014 à la suite de bagarres et d'agressions à l'extérieur de pubs de Sydney et après la mort de deux jeunes hommes qui avaient été passés à tabac dans le quartier de Kings Cross, un haut lieu de la vie nocturne.

En vertu de cette législation, les bars situés au centre de Sydney n'étaient plus autorisés à accepter de nouveaux clients à partir de 01H30 et l'alcool ne pouvait plus être servi après 03H00. Après minuit, l'alcool fort était servi sous certaines conditions.

Ces lois obligeaient également les magasins vendant de l'alcool à fermer leurs portes à 22H00.

Cette règlementation a permis de réduire le nombre d'agressions dans le quartier de Kings Cross de près de 53%. En revanche, la violence dans les autres quartiers du centre de Sydney n'a baissé que de 4% au cours de ces cinq années, selon les chiffres de la police.

Le nombre d'agressions violentes a même augmenté dans les quartiers situés en dehors du périmètre où cette législation était en vigueur.

Les propriétaires d'établissements ont critiqué ces lois, affirmant qu'elles ont porté un sérieux coup à la vie nocturne du centre de Sydney.

Un rapport du Parlement de Nouvelle-Galles du Sud a évalué à environ 16 milliards de dollars australiens (10 milliards d'euros), le montant des pertes de recettes potentielles sur ces cinq ans.

Ce rapport a estimé que jusqu'à 270 bars et pubs ont été contraint de fermer en raison d'une chute du leur business.

A partir de mardi, les bars ayant "un bon dossier" pourront servir de l'alcool jusqu'à 03H30 et les magasins vendant de l'alcool pourront demeurer ouverts jusqu'à minuit.

Une exception sera cependant faite à Kings Cross, qui a longtemps été un quartier chaud, où cette législation restrictive restera en vigueur durant au moins un an de plus.

A l'issue de cette période, les autorités réévalueront la situation.