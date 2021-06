À Rurutu, l'union sacrée de la langue et de la culture

Rurutu, le 23 juin 2021 – À Rurutu, la fin de l'année scolaire rime avec festivités culturelles. Lors des fêtes de l'école primaire et du collège, élèves, parents et enseignants ont ainsi célébré les traditions polynésiennes. L'école primaire, qui a adopté un programme bilingue rurutu/français, a pu faire la démonstration du travail accompli, en chants, danse ou encore art oratoire.



À Rurutu, en fin d’année scolaire, les cours d'école vibrent au rythme des pahu et autres percussions. C’est l’heure des fêtes, tant en primaire qu’au collège. L’ambiance est festive et les parents se pressent pour voir les prestations des élèves. Si l’apprentissage de la langue rurutu est surtout à l’honneur au primaire, une transmission culturelle et une identité forte sont véhiculée pendant ces événements.

Depuis le début de l’année scolaire, l’école primaire de Rurutu s’est inscrite au dispositif bilinguisme à parité d’horaires, un programme d’enseignement dont la moitié des cours est en langue polynésienne, l'autre en français. Actuellement à titre expérimental, l'initiative cherche à faire vivre les langues polynésiennes, pour assurer leur transmission et celle du patrimoine culturel. À l'issue de cette première année à Rurutu, si le bilan officiel n’a pas encore été rendu, la fête de l’école témoigne clairement du travail accompli et du plaisir que les enfants ont pris à démontrer les savoirs acquis aussi bien en art déclamatoire, danse, chant ou percussions.



Pour la survie de la langue



Nuupure Riveta, la directrice de l’école, est enthousiasmée par le programme, qu’elle estime nécessaire pour assurer la survie de la langue et des coutumes. Elle travaille avec son équipe pédagogique et des référents culturels comme des membres du conseil des sages. Leurs échanges permettent aux uns d’apprendre des techniques pédagogiques, et aux autres d’approfondir les savoirs culturels. Pour les enseignants, le nouveau programme a demandé beaucoup de motivation et travail, surtout pour ceux ne maîtrisant pas la langue rurutu. Les obstacles actuellement sont d'une part la formation du personnel, d'autre part le développement d'outils pédagogiques nécessaires. Un travail lexical approfondi, la création d’un corps littéraire et des supports éducatifs sont en cours.

La volonté de la directrice de participer au programme s’inspire de l’exemple de l’enseignement de la langue maori en Nouvelle-Zélande, une autre langue polynésienne minoritaire. Là-bas, depuis 1987, le reo maori est reconnu comme une langue officielle, même si n'est parlé couramment que par 4% de la population. En Polynésie française, 28.2% de la population recensée en 2012 déclarait parler une langue polynésienne en famille, et 73.5% déclarait savoir lire, écrire et parler une langue polynésienne, pourtant aucun des sept langages parlés dans la région ne sont reconnus comme langue officielle. Ailleurs en France, le breton est parlé par 5.5% de la population, et reconnu comme langue régionale. Toute comme le tahitien ou le rurutu, le maori et le breton étaient des langues formellement interdites en classe autrefois, mais qui aujourd’hui vivent un engouement gratifiant. Ainsi, suivant ces exemples de langues minoritaires, des initiatives comme le bilinguisme à parité d’horaires semblent un premier pas essentiel pour assurer l’avenir des langues polynésiennes.