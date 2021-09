À Raiatea, le haut-commissaire appelle à la vaccination

Tahiti, le 7 septembre 2021 – Le haut-commissaire, Dominique Sorain, s'est déplacé à Raiatea lundi, afin de rencontrer le personnel qui œuvre dans la lutte contre le Covid-19. Il a appelé les habitants de l'île à se faire massivement vacciner, soulignant qu'ils n'étaient que 38% à l'être.



Lundi, le haut-commissaire Dominique Sorain était en déplacement à Uturoa sur l'île de Raiatea afin de rencontrer les principaux acteurs de la lutte contre le Covid. Avec 38% de personnes vaccinées, l'île est considérée encore comme "très vulnérable face au Covid". Le représentant de l'État a donc appelé les habitants à se faire massivement vacciner. La campagne de vaccination devrait se renforcer prochainement avec l’envoi de militaires de la sécurité civile récemment arrivés en Polynésie.



Accompagné de Guy Fitzer, chef des subdivisions des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, de Cédric Bouet, directeur de cabinet et Mickaël Lecoq, directeur de la protection civile, Dominique Sorain a salué le travail et l'implication du personnel soignant, des élus, de la police municipale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers ou encore des guides sanitaires.



Durant la visite, la délégation s'est entretenue avec le tāvana de Uturoa, Matahi Brotherson et les élus sur la gestion de la crise et les tensions persistantes au sein du système de soins. Ensemble, ils ont également évoqué les nouvelles dispositions mises en œuvre pour limiter la contamination entre les îles en réduisant et contrôlant les déplacements. Le haut-commissaire s'est aussi rendu à l'hôpital à la rencontre du personnel soignant qui s'est dit très satisfait de l'arrivée des 20 personnes envoyées en renfort par l'État.