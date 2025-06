A Pékin, Yaël Braun-Pivet défend une coopération "essentielle" entre la Chine, la France et l'Europe

Pékin, Chine | AFP | jeudi 26/06/2025 - La présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, a estimé jeudi à Pékin que la coopération entre la Chine, la France et l'Europe était "essentielle" au regard du contexte international.



Mme Braun-Pivet a commencé jeudi en Chine une série de rencontres officielles dans le cadre d'un mécanisme d'échange interparlementaire franco-chinois établi en 2009, qui vise notamment à dialoguer sur des "grands dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun" - et qui inclut cette année des sujets comme l'Ukraine ou le Moyen-Orient.



Jeudi, elle s'est entretenue avec Zhao Leji, président de l'organe législatif chinois, dans une imposante salle de réunion du Grand Palais du Peuple à Pékin.



Il s'agit de la première rencontre entre deux présidents de ces corps législatifs depuis 10 ans.



La situation internationale "exige, par sa gravité, que nos deux pays travaillent ensemble, quelles que soient leurs divergences, pour réduire la conflictualité dans un monde qui n'en manque pas", a déclaré lors de cet échange Mme Braun-Pivet, accompagnée d'une délégation de parlementaires français.



Cette réunion est "non seulement d'une grande importance pour le développement des relations sino-françaises, mais elle insufflera également un nouvel élan au redémarrage des relations sino-européennes", a de son côté déclaré Zhao Leji.



Mme Braun-Pivet doit rencontrer vendredi le président du principal organe consultatif politique chinois, Wang Huning - francophile de 69 ans souvent considéré comme l'idéologue du Parti communiste chinois.



La visite se terminera samedi à Shanghai après plusieurs échanges avec des acteurs économiques et politiques.



Les relations entre Paris et Pékin sont grevées depuis l'an dernier par plusieurs dossiers économiques épineux, qui concernent notamment les filières françaises du cognac et de la viande bovine.



L'Etat-parti chinois a imposé d'importantes restrictions aux importateurs de brandys européens, une mesure largement perçue comme une riposte à l'enquête antidumping européenne visant les véhicules électriques chinois.



Ces contraintes ont porté un coup dur à la filière cognac française, qui affirme perdre 50 millions d'euros par mois depuis leur instauration.



Pékin comme Paris ont toutefois annoncé ces dernières semaines des avancées dans les négociations, ouvrant la voie à une résolution prochaine du conflit à l'approche d'un sommet UE-Chine en juillet.



Yaël Braun-Pivet a habité dans plusieurs pays asiatiques, dont Taïwan, avant d'être la première femme à être élue à la tête de l'Assemblée nationale en 2022.



Elle avait par le passé pris position sur plusieurs sujets sensibles pour Pékin, appelant notamment à défendre les droits de la minorité musulmane ouïghour ou signant plusieurs appels pour inclure Taïwan dans l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

le Vendredi 27 Juin 2025 à 04:38 | Lu 177 fois